Завершилась 5-я мобильная акция по медицинскому осмотру, организованная ЗАО “AzerGold” (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Успешно завершилась очередная мобильная акция по медицинскому осмотру, проведенная в Дашкесанском районе, организованная ЗАО «AzerGold» при поддержке центра «Bakı Sağlamlıq Mərkəzi».

В рамках акции, прошедшей под девизом «Здоровье прежде всего!», жители села Човдар, поселка Шадах, Чайкенд, Гушчу, Баян и других сел, расположенных вблизи золотого рудника «Човдар», бесплатно воспользовались различными медицинскими услугами в течение трех дней.

В первый день акции в осмотре приняли участие семьи шехидов, включая ветеранов и участников войны. Более 300 жителей прошли обследование у команды профессиональных врачей, включающей хирургов общей практики, детских хирургов, отоларингологов, терапевтов, ревматологов, эндокринологов, кардиологов, невропатологов, педиатров, УЗИ, ЭХО, ЭКГ, общий анализ крови и мочи, определение вирусных гепатитов в крови, суточное мониторирование артериального давления и определение уровня сахара в крови.

Жителям по вышеуказанным направлениям оказано 1317 медицинских услуг. Гражданам, у которых в ходе осмотров были диагностированы различные заболевания, назначен соответствующий курс лечения.

Следует отметить, что выездная диспансеризация, которая регулярно проводится с 2021 года, направлена на повышение доступности качественных медицинских услуг для жителей отдаленных сел, раннюю диагностику заболеваний и формирование культуры профилактических осмотров. В ходе данных акций более 2400 жителей Дашкесана получили в общей сложности 9363 услуги.

Следует отметить, что малые, средние и крупные социальные проекты, реализуемые ЗАО «AzerGold» в регионах расположения производственных площадок, в основном охватывают охрану окружающей среды, образование, здравоохранение, рост занятости, развитие малого и среднего предпринимательства, развитие спорта, повышение осведомленности и другие важные сферы.

Приоритетом компании является поддержка устойчивого благосостояния местных сообществ, особенно семей, относящихся к социально уязвимым группам, и внесение дополнительного вклада в успешную социальную политику, проводимую государством.