Назван объем импорта Азербайджаном золота

БАКУ /Trend/ - За январь-июль этого года в Азербайджан из 22 стран было импортировано 38,4 тысячи килограммов золота на сумму 3,7 миллиарда долларов США.
По подсчетам Trend, основанным на отчете Госкомстата, средняя импортная цена за 1 килограмм золота, ввезенного в страну за отчетный период, составила 97,5 тыс. долларов США.
В топ-3 стран-экспортеров золота в Азербайджан за отчетный период вошли Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.
Отметим, что в январе-июле 2025 года в Азербайджане было произведено 1 862 килограмма золота. Это на 614,5 килограмма или на 49,2% больше, чем за тот же период прошлого года. На 1 августа текущего года объем запасов золота составил 167,5 килограмма.
Объем и стоимость импортированного золота за первые семь месяцев текущего года по странам:
|
Страны
|
Объем золота (кг)
|
Стоимость золота (тыс. долларов США)
|
Казахстан
|
2556,83
|
262172,89
|
Кыргызстан
|
417,36
|
44617,82
|
Узбекистан
|
1226,92
|
124914,73
|
Россия
|
6783,68
|
656760,54
|
Соединенные Штаты Америки
|
4453,16
|
458836,39
|
Австралия
|
4120,75
|
368159,06
|
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|
4860,9
|
481268,41
|
Бразилия
|
1021,46
|
953118,81
|
Южно-Африканская Республика
|
2526,6
|
267467,72
|
Китай
|
1186,22
|
109542,7
|
Специальный административный район Китая Гонконг
|
184,29
|
16723,14
|
Филиппины
|
240,88
|
24325,53
|
Швейцария
|
1470,02
|
145035,48
|
Канада
|
1398,88
|
132316,32
|
Мексика
|
2557,6
|
233513,81
|
Турция
|
1115,84
|
99250,42
|
Япония
|
149,89
|
15586,09
|
Зимбабве
|
12,2
|
1133,44
|
Германия
|
1062,49
|
95859,22
|
Испания
|
692,15
|
73156,09
|
Швеция
|
38,16
|
4099,74
|
Италия
|
296,48
|
31249,34
|
Румыния
|
48,12
|
4960,59
Отметим, что под импортом золота в страну подразумевается импорт полуобработанных форм золота - это слитки, проволока и профили, пластины, листы толщиной более 0,15 мм независимо от основания, а также полосы или ленты.