Назван объем импорта Азербайджаном золота

БАКУ /Trend/ - За январь-июль этого года в Азербайджан из 22 стран было импортировано 38,4 тысячи килограммов золота на сумму 3,7 миллиарда долларов США.

По подсчетам Trend, основанным на отчете Госкомстата, средняя импортная цена за 1 килограмм золота, ввезенного в страну за отчетный период, составила 97,5 тыс. долларов США.

В топ-3 стран-экспортеров золота в Азербайджан за отчетный период вошли Россия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Отметим, что в январе-июле 2025 года в Азербайджане было произведено 1 862 килограмма золота. Это на 614,5 килограмма или на 49,2% больше, чем за тот же период прошлого года. На 1 августа текущего года объем запасов золота составил 167,5 килограмма.

Объем и стоимость импортированного золота за первые семь месяцев текущего года по странам:

Страны Объем золота (кг) Стоимость золота (тыс. долларов США) Казахстан 2556,83 262172,89 Кыргызстан 417,36 44617,82 Узбекистан 1226,92 124914,73 Россия 6783,68 656760,54 Соединенные Штаты Америки 4453,16 458836,39 Австралия 4120,75 368159,06 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4860,9 481268,41 Бразилия 1021,46 953118,81 Южно-Африканская Республика 2526,6 267467,72 Китай 1186,22 109542,7 Специальный административный район Китая Гонконг 184,29 16723,14 Филиппины 240,88 24325,53 Швейцария 1470,02 145035,48 Канада 1398,88 132316,32 Мексика 2557,6 233513,81 Турция 1115,84 99250,42 Япония 149,89 15586,09 Зимбабве 12,2 1133,44 Германия 1062,49 95859,22 Испания 692,15 73156,09 Швеция 38,16 4099,74 Италия 296,48 31249,34 Румыния 48,12 4960,59

Отметим, что под импортом золота в страну подразумевается импорт полуобработанных форм золота - это слитки, проволока и профили, пластины, листы толщиной более 0,15 мм независимо от основания, а также полосы или ленты.