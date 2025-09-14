Президент Ильхам Алиев: История последних пяти лет – это история Победы

БАКУ /Trend/ - История последних пяти лет – это история Победы, наша славная история.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

«Рад, что вы уже обосновались на родной земле, земле своих предков. Здесь для вас созданы все условия: построены, отремонтированы дома, есть все условия – вода, газ, электричество, отопление, школы, медпункты, дороги. Самое главное, это – родной Карабахский край», - отметил глава государства.