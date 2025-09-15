Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев поздравил сопрезидентов Республики Никарагуа

Политика Материалы 15 сентября 2025 11:13 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил сопрезидентов Республики Никарагуа
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо сопрезидентам Республики Никарагуа Хосе Даниэлю Ортеге Сааведре и Росарио Мурильо, сообщает в понедельник Trend.

"Ваши превосходительства,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю 15 Сентября - Дня Независимости.

Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Никарагуа. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения связей между нашими странами, укрепления сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Никарагуа — постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

