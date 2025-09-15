Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 сентября

Экономика Материалы 15 сентября 2025 09:17 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 сентября.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1.9949 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0391 маната.

USD 1.7
EUR 1.9949
AUD 1.133
BYN 0.565
BGN 1.0186
AED 0.4628
KRW 0.1225
CZK 0.082
CNY 0.2387
DKK 0.2672
GEL 0.6298
HKD 0.2186
INR 0.0193
GBP 2.3065
IRR 0.0295
SEK 0.1823
CHF 2.135
ILS 0.509
CAD 1.2288
KWD 5.5695
KZT 0.3142
QAR 0.4663
KGS 0.0194
HUF 0.5106
MDL 0.103
NOK 0.1726
UZS 0.0137
PKR 0.6003
PLN 0.4688
RON 0.3943
RUB 2.0391
RSD 0.017
SGD 1.3268
SAR 0.4531
xdr 2.3321
TRY 0.0411
TMT 0.4857
UAH 0.0412
JPY 1.1534
NZD 1.0138
