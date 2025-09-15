Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 сентября

БАКУ/ Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 сентября.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1.9949 маната. 1 турецкая лира стоит 0.0411 маната, 100 российских рублей - 2.0391 маната.
|USD
|1.7
|EUR
|1.9949
|AUD
|1.133
|BYN
|0.565
|BGN
|1.0186
|AED
|0.4628
|KRW
|0.1225
|CZK
|0.082
|CNY
|0.2387
|DKK
|0.2672
|GEL
|0.6298
|HKD
|0.2186
|INR
|0.0193
|GBP
|2.3065
|IRR
|0.0295
|SEK
|0.1823
|CHF
|2.135
|ILS
|0.509
|CAD
|1.2288
|KWD
|5.5695
|KZT
|0.3142
|QAR
|0.4663
|KGS
|0.0194
|HUF
|0.5106
|MDL
|0.103
|NOK
|0.1726
|UZS
|0.0137
|PKR
|0.6003
|PLN
|0.4688
|RON
|0.3943
|RUB
|2.0391
|RSD
|0.017
|SGD
|1.3268
|SAR
|0.4531
|xdr
|2.3321
|TRY
|0.0411
|TMT
|0.4857
|UAH
|0.0412
|JPY
|1.1534
|NZD
|1.0138