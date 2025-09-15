Азербайджан и Нидерланды расширяют партнерство в сфере водных технологий

БАКУ/Trend/ - Компания Aqualink реализовала в Азербайджане более 200 проектов в водном секторе с общим объёмом инвестиций около 30 миллионов манатов, активно внедряя инновационные технологии и опыт нидерландских партнёров.

Об этом в интервью Trend сказал генеральный директор компании Aqualink в Азербайджане Орхан Микаил.

"Знания и опыт нидерландских партнеров имеют для нас большое значение. При поддержке посольства Нидерландов в этом году мы провели масштабное исследование и анализ водной отрасли Азербайджана. Этот документ стал важной отправной точкой как для делового сообщества, так и для широкой общественности", - добавил он.

О. Микаил сообщил, что в исследовании удалось объединить все планы страны в водном секторе.

Он подчеркнул, что компания активно сотрудничает не только с Нидерландами, но и с другими европейскими странами. На основе подготовленного документа Aqualink принимает участие в реализации новых проектов по модернизации и устойчивому развитию водной инфраструктуры Азербайджана.

"На данный момент компания официально представляет в Азербайджане четыре нидерландские компании, и в будущем планирует расширение своей деятельности на другие рынки и установление новых международных партнерств. На протяжении нескольких лет Aqualink активно работает в Азербайджане совместно с нидерландскими компаниями, применяя их технические знания, инновации и практический опыт", - заключил он.

Кроме того, в интервью Trend советник посла Нидерландов Шахла Балакишиева отметила, что голландский опыт является уникальным, поскольку объединяет усилия частного сектора, государства и научных учреждений. По её словам, Нидерланды предлагают Азербайджану инновационные и устойчивые решения, уже успешно реализованные в стране, такие как проекты Room for the River, Zandmotor, Delta Works и другие.

"Азербайджан сталкивается с рядом серьёзных проблем в водном секторе, включая нехватку питьевой воды, снижение качества водных ресурсов, воздействие изменения климата, слабую инфраструктуру и трудности в управлении трансграничными водами.

По её словам, данное исследование стало продолжением торговой миссии Нидерландов в Азербайджан, состоявшейся в сентябре 2024 года, и направлено на изучение возможностей сотрудничества в сфере водных технологий и управления ресурсами.

Также она отметила, что ведущие голландские вузы и компании, такие как IHE Delft, Wageningen University, Deltares, Royal Haskoning и Witteveen+Bos, заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

"Эти организации готовы предложить технологические решения, проводить обучение специалистов и участвовать в восстановлении и модернизации водной инфраструктуры. Особое внимание было уделено вопросам трансграничного водного управления, поскольку более 70% водных ресурсов Азербайджана поступают из-за пределов страны. В этом контексте, по словам Балакишиевой, сотрудничество с Нидерландами может сыграть ключевую роль в устойчивом развитии водного сектора страны", - сказала Ш.Балакишиева.

Она подчеркнула, что исследование и его результаты уже переданы государственным органам, а также представителям частного сектора при поддержке организации Aqualink.

"Исследование водного сектора предоставляет практические рекомендации и предлагает конкретные направления для сотрудничества между азербайджанскими заинтересованными сторонами и нидерландскими учреждениями. Оно нацелено стать стратегической дорожной картой по повышению устойчивости водного сектора Азербайджана через совместные инициативы, развитие потенциала и инвестиции в инновационные технологии," - заявила советник посла Нидерландов.