Назван объем производства нефтяного битума в Азербайджане

Экономика Материалы 15 сентября 2025 07:16 (UTC +04:00)
Назван объем производства нефтяного битума в Азербайджане

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджане было произведено 159,5 тыс. тонн нефтяного битума.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель на 16,4 тыс. тонн или на 9,3%, меньше, чем за аналогичный период 2024 года. За восемь месяцев прошлого года в стране было произведено 175,9 тыс. тонн нефтяного битума.

По состоянию на 1 сентября текущего года запасы готовой продукции составили 8,6 тыс. тонн.

В то же время в январе-августе 2025 года в Азербайджане было произведено 149,8 тыс. тонн нефтяного кокса, что на 11,4 тыс. тонн или на 8,2%, больше, чем за аналогичный период 2024 года. За аналогичный период прошлого года в стране было произведено 138,4 тыс. тонн нефтяного кокса. По состоянию на 1 сентября текущего года запасы готовой продукции составили 24,1 тыс. тонн.

Следует отметить, что общий объем производства в сфере нефтепродуктов за отчетный период составил 3,562 млрд манатов, что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

