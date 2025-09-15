Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: В центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана

Политика Материалы 15 сентября 2025 15:55 (UTC +04:00)
БАКУ/ Trend/ - Весь Карабах, весь Восточный Зангезур – это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече в селе Бадара Ходжалинского района с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд.

«Главное, что в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана», - отметил глава государства.

