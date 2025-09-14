Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района (ФОТО)

Политика Материалы 14 сентября 2025 16:32 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района (ФОТО)

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - 14 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, специальный представитель Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Отметим, что это село также перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами два года назад.

На сегодняшний день реализован ряд проектов по развитию социальной инфраструктуры села, и работы в этом направлении продолжаются. Так, восстановлены существующие линии электропередачи, 3 водных резервуара, субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков, проложена газовая линия, отремонтирована существующая сеть снабжения питьевой водой. Кроме того, утвержден проект по прокладке линий связи, идет подготовка к началу работ. В селе построена площадь флага, дороги внутри села заасфальтированы.

В Шушакенде имеется в общей сложности 263 частных жилых дома. 91 из них непригодны для проживания, а 172 – частично пригодны. Из этих домов 15 уже готовы к эксплуатации. Еще 85 домов будут восстановлены к концу нынешнего года. В 2026 году планируется восстановить 72 дома. В настоящее время в село вернулись 15 семей (59 человек).

Глава государства побывал в доме переехавшего в село Заура Рзаева, побеседовал с членами семьи.

