Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)

Политика Материалы 15 сентября 2025 09:57 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября посетил село Дашбулаг Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о проделанной в селе работе.

Это село также перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами страны в сентябре 2023 года. После этого были выполнены работы по созданию социальной инфраструктуры села: восстановлены существующие линии электропередачи протяженностью 20 километров, а также газовые линии, водохранилище и субартезианская скважина, установлен трансформатор, начаты работы по установке счетчиков. Также проложена газовая линия протяженностью около 8 километров, реконструирована сеть питьевого водоснабжения, утвержден проект по прокладке линий связи и уже идет подготовка к началу работ.

В селе введены в строй социально-бытовые объекты, разбит парк, создана площадь флага, заасфальтированы внутрисельские дороги.

Было сообщено, что в Дашбулаге имеется 195 домов. 39 из них непригодны для проживания, а 156 – частично пригодны. 15 домов уже восстановлены. 58 домов будут готовы для проживания к концу этого года, а 83 дома – в следующем году. На сегодняшний день в село переехали 14 семей (72 человека).

Глава государства побывал в доме переехавшего в село Мазахира Новрузова, побеседовал с членами семьи.

Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского района (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости