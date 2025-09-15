Иран планирует увеличить число полетов через своё воздушное пространство

БАКУ /Trend/ - Иран поставил перед собой цель увеличить количество пассажирских самолетов, пролетающих над страной, как минимум на 50%.

Как сообщает Trend, об этом заявил в ходе брифинга исполнительный директор Иранской компании аэропортов и воздушного транспорта Мохаммад Амирани.

По его словам, в настоящее время над небом страны совершается в среднем около 730 рейсов.

Амирани сообщил, что в стране ведутся работы по укреплению инфраструктуры и обновлению центра управления воздушным движением. Ожидается, что в рамках этого проекта работы будут завершены в течение следующего года.

Представитель компании отметил, что с увеличением количества пассажирских самолетов, пролетающих над страной, увеличится и доход страны в этой сфере.

Амирани добавил, что также ведутся работы в рамках проектов реконструкции ряда аэропортов страны, завершение которых ожидается в ближайшее время.

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Ежегодно через иранские аэропорты в среднем перевозится 30 миллионов пассажиров.