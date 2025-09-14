В Иране увеличился потенциал производства на электростанциях, работающих на ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Производственный потенциал электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, в Иране увеличился на 250 мегаватт-часов.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель председателя Иранской организации по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности Хамидреза Азими на мероприятии, организованном 9 сентября по случаю ввода в эксплуатацию солнечных электростанций в 8 провинциях Ирана.

По его словам, потенциал производства электроэнергии электростанциями, работающими на возобновляемых источниках энергии, в стране вырос до 2216 мегаватт-часов. Ранее этот потенциал составлял 1966 мегаватт-часов.

Ввод в эксплуатацию солнечных электростанций позволит сэкономить 50 миллионов кубометров природного газа в год. На ввод этих электростанций в эксплуатацию частным сектором и Национальным фондом развития было потрачено 30 триллионов риалов (около 52 миллионов долларов США).

Представитель организации сообщил, что процесс ввода в эксплуатацию солнечных электростанций в стране ускорился, и к концу года (20 марта 2026 года) потенциал выработки электроэнергии из возобновляемых источников энергии увеличится до 7 тысяч мегаватт.

Следует отметить, что 9 сентября солнечные электростанции были введены в эксплуатацию в 8 провинциях Ирана - Альборз, Исфахан, Тегеран, Кум, Йезд, Гюлистан, Меркези и Симнан. 46 из этих станций построены за счет инвестиций частного сектора, а 54 - за счет инвестиций Национального фонда развития.