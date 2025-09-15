В ходе учений «Вечное братство–IV» состоялся «День высокопоставленного наблюдателя» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября в рамках многонациональных совместных учений сил специального назначения «Вечное братство - IV», организованных в Баку с участием подразделений специального назначения Азербайджана, Казахстана, Катара, Узбекистана, Пакистана и Турции, был проведён «День высокопоставленного наблюдателя».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, другие должностные лица министерства, а также высокопоставленные гости и аккредитованные в Азербайджане военные атташе из стран-участниц.

Сначала на макете местности была представлена информация об общем ходе учений, цели предстоящих задач и последовательности их выполнения.

Затем на учебном полигоне были выполнены задачи специальных операций во взаимодействии с другими видами войск.

В заключение учений были выполнены прыжки с парашютом с флагами стран-участниц.

Начальник Генерального штаба высоко оценил ход учений и боеготовность военнослужащих, пожелав участникам успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Было отмечено, что учения имеют стратегическое значение для обмена опытом между силами специального назначения дружественных и союзных государств при проведении совместных специальных операций, совершенствования навыков организации взаимодействия, а также укрепления международной безопасности и поддержания мира в регионе.

Начальник Генерального штаба вручил подарки представителям стран, участвующих в совместных учениях.

В завершение была представлена торжественная концертная программа.

Отметим, что в учениях «Вечное братство – IV» в качестве наблюдателей приняли участие делегации Беларуси, Италии и Венгрии.

