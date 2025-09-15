В Баку планируется реконструкция территорий вокруг озера Беюкшор и проспектов города

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, решением премьер-министра Азербайджана Али Асадова создана рабочая группа по поддержке стратегически важных градостроительных инициатив, направленных на социально-экономическое развитие города Баку.

Как передает Trend, решением также определяются обязанности рабочей группы.

Рабочая группа должна рассматривать и проводить предварительную оценку градостроительных инвестиционных проектов, представляемых в рабочую группу инвесторами через министерство экономики и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Группа должна обеспечивать координацию деятельности по выдаче надлежащих разрешений соответствующими государственными органами (учреждениями) в рамках реализации градостроительных инвестиционных проектов, а также контролировать ход реализации процесса переселения на территориях, подлежащих восстановлению, и выполнение обязательств, вытекающих из проектов.

Рабочая группа должна на начальном этапе обеспечить создание необходимых условий для инвестирования, согласование условий инвестиционных контрактов по этим проектам, а также реализацию других необходимых мер по реконструкции территорий вокруг озера Беюкшор, между проспектами Гейдара Алиева и Зии Буниятова, а также территорий вокруг нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева на основе концептуальных проектов, согласованных в рамках модели государственно-частного партнерства.

