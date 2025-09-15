Состоялась презентация Центра униформы и аккредитации Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

БАКУ /Trend/ - Организационные работы по подготовке к предстоящему в Баку с 19 по 21 сентября Гран-при Азербайджана Формулы-1 сезона 2025 года продолжаются стремительными темпами.

Как сообщает Trend, в Национальной гимнастической арене состоялась презентация Центра униформы и аккредитации.

В мероприятии приняли участие представители СМИ и члены Организационного комитета. Общественности были представлены процесс подготовки персонала и волонтеров, которые будут работать в Центре в течение гоночной недели, а также их униформа и система аккредитации.

Центр, играющий важную роль в подготовке к гонкам Формулы-1 в Азербайджане, послужит повышению профессионализма волонтеров, а также обеспечит высокий уровень решения организационных вопросов мероприятия.

