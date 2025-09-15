Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Турции поздравил Азербайджан

Политика Материалы 15 сентября 2025 19:45 (UTC +04:00)
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

Гюльнара Керимова
БАКУ /Trend/ - Поздравляю с годовщиной освобождения столицы Азербайджана, города Баку, от вражеской оккупации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на странице в социальной сети "Х".

"С уважением чту память командующего Кавказской исламской армией Нури-паши и всех наших героев, передаю братскому азербайджанскому народу свои приветствия и любовь", - отмечается в публикации.

