Президент Турции поздравил Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Поздравляю с годовщиной освобождения столицы Азербайджана, города Баку, от вражеской оккупации.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на странице в социальной сети "Х".

"С уважением чту память командующего Кавказской исламской армией Нури-паши и всех наших героев, передаю братскому азербайджанскому народу свои приветствия и любовь", - отмечается в публикации.

