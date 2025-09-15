В Гааге представили оперу "Лейли и Меджнун" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гааге (Нидерланды) по случаю 140-летия великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли и Дня национальной музыки была представлена опера "Лейли и Меджнун", считающаяся жемчужиной азербайджанской музыки.

Об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Отмечается, что мероприятие состоялось при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду".

Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики, была почтена минутой молчания память шехидов, отдавших жизнь за освобождение родных земель.

Посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде в своем выступлении рассказал о вкладе Узеира Гаджибейли, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, в популяризацию национальной музыки в мире. Он отметил историческое и духовное значение проведения юбилейных мероприятий в родном городе композитора - Шуше, подчеркнув, что это также символ нашего возвращения.

Председатель Азербайджано-нидерландского общества "Одлар Юрду", музыкант Фирангиз Багирова рассказала об историческом значении оперы "Лейли и Меджнун". Она отметила, что это произведение оставило неизгладимый след в музыкальной истории не только Азербайджана, но и всего Востока как первая опера Востока.

В художественной части мероприятия публике были представлены фрагменты из оперы "Лейли и Меджнун" в исполнении азербайджанских музыкантов, живущих в Нидерландах и Германии. Образ Лейли воплотила солистка Азербайджанского государственного театра оперы и балета Вусаля Джабир, образ Меджнуна - артист Нахматага Алиев. На таре их сопровождал Джавид Салимов, на фортепиано - Сабина Мамедова.

В завершение вечера Фирангиз Багировой, а также исполнителям и музыкантам, внесшим вклад в проведение мероприятия, были вручены благодарственные письма.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!