В Баку состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Сомали в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча в расширенном составе министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаламом Абди Али, прибывшим с визитом в страну.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что министры обсудили возможности расширения сотрудничества в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства, образования и гуманитарной помощи.

"Подчеркнуто также сотрудничество в ООН, Движении неприсоединения и ОИС.

Этот и прошлые высокоуровневые визиты, а также подписанные соглашения подтверждают динамичное развитие партнерства между двумя странами",- говорится в публикации ведомства.

12:07

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Баку с министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали Абдисаламлм Абди Али.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

Отмечается, что министры обмениваются мнениями по вопросам двусторонних отношений, региональных процессов и сотрудничества в рамках международных организаций.

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