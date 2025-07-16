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Создается специальный казначейский счет органов юстиции Азербайджана

Политика Материалы 16 июля 2025 17:19 (UTC +04:00)
Создается специальный казначейский счет органов юстиции Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О службе в органах юстиции".

Как сообщает Trend, согласно поправке, создается специальный казначейский счет органов юстиции.

На специальный казначейский счет зачисляются следующие средства:

- сумма исполнительского сбора, предусмотренного статьей 78.3 закона Азербайджанской Республики "Об исполнительном производстве", удерживаемая со счета должника в связи с принудительным исполнением исполнительных документов, а также средства, связанные с возмещением расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий в случае, предусмотренном статьей 79 того же закона;

- сумма средств, поступивших в связи с исполнением взысканий в виде штрафов и исправительных работ, а также уголовно-правовых мер в виде штрафов, наложенных на юридических лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 12 закона Азербайджанской Республики "О судебных исполнителях";

- плата за услуги, оказанные в связи с судебно-экспертной деятельностью в судебно-экспертных учреждениях, подведомственных органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.

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