Создается специальный казначейский счет органов юстиции Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О службе в органах юстиции".

Как сообщает Trend, согласно поправке, создается специальный казначейский счет органов юстиции.

На специальный казначейский счет зачисляются следующие средства:

- сумма исполнительского сбора, предусмотренного статьей 78.3 закона Азербайджанской Республики "Об исполнительном производстве", удерживаемая со счета должника в связи с принудительным исполнением исполнительных документов, а также средства, связанные с возмещением расходов, связанных с осуществлением исполнительных действий в случае, предусмотренном статьей 79 того же закона;

- сумма средств, поступивших в связи с исполнением взысканий в виде штрафов и исправительных работ, а также уголовно-правовых мер в виде штрафов, наложенных на юридических лиц, предусмотренных частью четвертой статьи 12 закона Азербайджанской Республики "О судебных исполнителях";

- плата за услуги, оказанные в связи с судебно-экспертной деятельностью в судебно-экспертных учреждениях, подведомственных органу (учреждению), определяемому соответствующим органом исполнительной власти.