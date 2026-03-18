Погиб иранский министр разведки и безопасности Исмаил Хатиб

БАКУ /Trend/ - Иран подтвердил смерть министра разведки и безопасности Исмаила Хатиба.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на иранские СМИ.

Отметим, что ранее Силы обороны Израиля (IDF) заявили, что во время авиаудара по Тегерану прошлой ночью погиб министр разведки и безопасности Ирана Исмаил Хатиб.

В опубликованном на официальной странице IDF в X сообщении говорится:

"Хатиб сыграл важную роль в ходе недавних протестов в Иране; он руководил арестами и убийствами протестующих, а также осуществлял террористические операции против израильтян и американцев по всему миру. Кроме того, он проводил операции против граждан Ирана во время протестов, связанных с Махсой Амини в 2022–2023 годах.

Министерство разведки Ирана обладает передовыми разведывательными возможностями; эта организация управляет контролем, шпионажем и проведением секретных операций по всему миру, особенно против израильтян и граждан Ирана".

Напомним, что между США и Ираном не было достигнуто конкретного соглашения по ядерной программе, и с 28 февраля США и Израиль начали военные авиаудары по Ирану. В ответ Иран с того же дня наносил удары ракетами и дронами по Израилю и военным объектам США в странах региона.

В первый день военных авиаударов по Ирану погибли Верховный лидер страны аятолла Сейид Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных. 8 марта большинством голосов Экспертный совет Ирана избрал сына аятоллы Сейида Али Хаменеи - Сейида Моджтабу Хаменеи - третьим Верховным лидером Ирана.

В период с 1 по 5 марта противостояние еще более расширилось и охватило различные страны Ближнего Востока. Сообщается, что потери со стороны США составили 8 погибших и более 140 раненых.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. Из-за напряженной обстановки вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли, а ряд стран призвал своих граждан покинуть регион.