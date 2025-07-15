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Премьер-министр Украины подал в отставку

Европа Материалы 15 июля 2025 17:10 (UTC +04:00)
Премьер-министр Украины подал в отставку
Фото: Википедия

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку с занимаемой должности.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ.

Отметим, что ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что Президент Володимир Зеленский на этой неделе сформирует новый Кабинет министров.

Юлию Свириденко называют основным кандидатом на пост премьер-министра. В настоящее время она занимает должность заместителя премьер-министра..

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