Премьер-министр Украины подал в отставку

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку с занимаемой должности.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на украинские СМИ.
Отметим, что ранее в украинской прессе появились сообщения о том, что Президент Володимир Зеленский на этой неделе сформирует новый Кабинет министров.
Юлию Свириденко называют основным кандидатом на пост премьер-министра. В настоящее время она занимает должность заместителя премьер-министра..
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