Узбекистан, Афганистан и Пакистан подписали соглашение по проекту Трансафганской железной дороги (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В Кабуле состоялась первая встреча глав МИД Афганистана, Узбекистана и Пакистана, в рамках которой подписано рамочное межправительственное соглашение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Трансафганской железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан.

Как передает Trend, об этом сообщил на своем Телеграм-канале министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

"Сегодняшняя первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана и Пакистана знаменует собой исторический шаг вперед в углублении взаимного доверия, добрососедства и регионального сотрудничества.

Подписали Трехстороннее рамочное соглашение о разработке технико-экономического обоснования проекта Трансафганской железной дороги Узбекистан-Афганистан-Пакистан, имеющего стратегическое значение для всей Евразии. Этот коридор улучшит торговлю, поддержит экономическое восстановление Афганистана и откроет новые пути к мировым рынкам через южные порты.

Также подтвердили свою приверженность укреплению торговых связей, расширению сотрудничества в сельском хозяйстве, фармацевтике, текстильной промышленности и строительстве, а также увеличению возможностей Термезского международного торгового центра", - отметил Саидов.