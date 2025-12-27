Проекты по экспорту «зеленой энергии» из Азербайджана в Турцию находятся на стадии оценки – торговый представитель (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Проекты по экспорту «зеленой энергии» из Азербайджана в Турцию находятся на стадии оценки.

Об этом в интервью Trend сказал торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев.

Отметив, что торговое представительство Азербайджана в Турции работает с 2023 года, он сказал, что важнейшей из поставленных задач является привлечение турецких бизнесменов и инвесторов в Азербайджан для создания бизнеса и инвестирования.

«Второй пункт – обеспечение использования соответствующих услуг как для продвижения азербайджанских товаров и услуг в Турции, так и для их продажи. Еще один важный вопрос – осуществление технологического трансфера между двумя странами и налаживание сотрудничества в этой области. Конечно, по возможности мы также работаем над совместной деятельностью различных компаний или бизнесменов из обеих стран в третьих странах», - сказал торговый представитель.

По словам Т. Тагиева, на сегодня организовано более 30 визитов турецких бизнесменов в Азербайджан: «В рамках этих миссий Азербайджан посетило более 200 бизнесменов. Некоторые из них уже начали работать в Азербайджане в различных областях, другие разрабатывают бизнес-планы, в том числе с местными партнерами. Мы верим, что они также начнут работать в ближайшее время. Например, турецкая компания, которая пришла в Азербайджан через нас, на днях создала здесь компанию с турецкими инвестициями. Они планируют предоставлять здесь инновационные услуги.

Кроме того, мы сами посещаем различные регионы Турции. На сегодня состоялись визиты в более чем 20 регионов страны, прошли встречи с бизнесменами в рамках сотрудничества с действующими там торгово-промышленными палатами. Мы проинформировали их о возможностях в Азербайджане, предоставляемых государством. Конечно, на этих встречах особо упоминаются Карабахский и Восточно-Зангезурский районы. Мы информируем турецких бизнесменов об условиях, созданных в этих регионах. Мы постоянно информируем, что Азербайджан предлагает не только льготы. Например, Азербайджанский фонд развития бизнеса, предлагает как льготные кредиты, так и механизм партнерства. Это всегда привлекает внимание турецких бизнесменов, и есть те, кто уже воспользовался этим или намерен воспользоваться. В настоящее время каждая турецкая компания, приходящая в Азербайджан по нашей линии, проводит встречи с Азербайджанским фондом развития бизнеса".

Торговый представитель также подчеркнул, что турецкие бизнесмены также проинформированы о соответствующих льготах и ​​механизмах в Нахчыванской Автономной Республике: «Азербайджан имеет соглашения о свободной торговле с 10 странами, а это означает доступ к большому рынку с населением 280 миллионов человек. В то же время у нашей страны есть соглашение о преференциальной торговле как с Турцией, так и с Пакистаном. В рамках этих соглашений предприниматели в соответствующих странах могут получить доступ к рынкам продукции, указанной в этом соглашении. То есть предприниматели, производящие свою продукцию в Азербайджане без таможенных пошлин и налогов, могут предлагать свои товары и услуги на указанных широких рынках».

Т. Тагиев не исключил возможности расширения сферы действия подписанного между двумя странами Соглашения о преференциальной торговле: «Сфера действия Соглашения о преференциальной торговле может быть расширена, и одновременно в него могут быть добавлены новые товары. Перечень товаров в документе составляется в соответствии с приоритетами каждой страны, и этот перечень можно одновременно пересмотреть и расширить. В этой связи я хотел бы также отметить, что между Турцией и Азербайджаном также ведутся переговоры по соглашению о свободной торговле. Мы надеемся, что это соглашение будет заключено».

Он также коснулся вопросов возобновляемой энергетики и экспорта энергоносителей между Азербайджаном и Турцией: "В рамках COP29 достигнуты большие успехи в области «зеленой энергетики». Турецкие бизнесмены также высоко оценили организацию Азербайджаном этого мероприятия. Как известно, COP31 пройдет в Турции, и там состоятся важные переговоры по переходу к «зеленой энергетике». В Турции в этом направлении работает немало компаний. Многие компании обратились к нам с заявками на производство возобновляемой энергии в Нахчыванской Автономной Республике и ее экспорт в Турцию и на другие рынки. В настоящее время ведется работа по оценке проекта. Есть компании, которые хотят реализовать аналогичные проекты в Карабахском регионе. Поставлена ​​цель довести взаимный товарооборот между Азербайджаном и Турцией до 15 миллиардов долларов. Мы как торговое представительство Азербайджана в Турции также выполняем свои обязательства в этом направлении".

Торговый представитель, который считает турецкий рынок достаточно богатым, полагает, что некоторые азербайджанские товары, особенно те, которые включены в Соглашение о преференциальной торговле, могут быть конкурентоспособными на турецком рынке, поскольку они могут ввозиться туда без пошлин: «Именно поэтому сегодня мы пригласили в Азербайджан предпринимателей, чья продукция в основном представлена ​​в этом соглашении. Одновременно была организована закупочная миссия из Турции. Эти гости — турецкие бизнесмены, которые поставляют свою продукцию в крупные сети супермаркетов в своих странах или хотят открыть азербайджанские торговые дома в Турции».

Т. Тагиев также коснулся влияния реализации Зангезурского коридора на торговые отношения между двумя странами. Он отметил, что логистика имеет огромное значение в торговле: "Здесь на первый план выходят вопросы времени, удобства и стоимости. Логистические издержки влияют на стоимость товаров и их конкурентоспособность. После открытия Зангезурского коридора произойдет еще большее оживление, и мы уже информируем об этом турецких бизнесменов, призывая их оценить эти возможности уже сейчас. Мы также информируем, что Агдамский промышленный парк, который начал функционировать всего несколько лет назад, уже заполнен на 70%. Это означает, что возможности необходимо оценить уже сейчас».

Говоря о целях на предстоящий год, торговый представитель отметил следующее: «Мы оцениваем свою деятельность, то, каким направлениям следует уделить больше внимания. Различные регионы Турции специализируются на разной деятельности в плане производства и торговли. Мы также планируем посетить другие регионы Турции в следующем году и продвигать возможности, создаваемые Азербайджаном. Организация визитов турецких бизнесменов в Азербайджан является нашей главной задачей. Мы планируем и дальше расширять сотрудничество с торгово-промышленными палатами Турции и чаще встречаться с компаниями, обладающими экспортным потенциалом, как мы это делаем сегодня. В то же время планируется расширить сотрудничество в направлении технологических решений и реализовать другие подобные меры поддержки».