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Азербайджан проголосовал против резолюции по Беларуси на сессии ПА ОБСЕ

Политика Новость 4 июля 2026 18:42 (UTC +04:00)
Азербайджан проголосовал против резолюции по Беларуси на сессии ПА ОБСЕ
Мугаддас Мустафаев
Мугаддас Мустафаев
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БАКУ /Trend/ — Азербайджан проголосовал против резолюции по Беларуси на сессии ПА ОБСЕ в Гааге, сообщил Trend информированный источник.

«Ежегодная сессия ПА ОБСЕ открылась 4 июля в Гааге. В рамках мероприятия был выдвинут ряд инициатив, имеющих характер политического давления на Беларусь. По инициативе главы шведской делегации Бьорна Сёдера в ПА ОБСЕ была создана неофициальная группа «За демократическую Беларусь», а также представлен отдельный проект резолюции о ситуации с правами человека в Беларуси»,- сказал источник.

По словам источника, эти инициативы свидетельствуют о том, что белорусский вопрос находится в центре внимания нынешней сессии.

«Во время голосования в Постоянном комитете Ассамблеи по проекту резолюции делегация Азербайджана проголосовала против документа, тем самым выразив поддержку Беларуси», добавил источник.

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