В Бишкеке состоится заседание глав правительств стран ОТГ

БАКУ /Trend/ - 18 сентября в столице Кыргызстана Бишкеке состоится встреча глав правительств и вице-президентов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Trend, в мероприятии примут участие главы правительств Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, вице-президент Турции и генеральный секретарь ОТГ.

На встрече будут обсуждены приоритетные направления сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, транспорта, цифровизации, энергетики, сельского хозяйства и других отраслях. Также будут рассмотрены вопросы совершенствования механизмов ОТГ в целях дальнейшего укрепления отношений между странами тюркского мира.

12 сентября в Бишкеке состоялось четвертое заседание секретарей Советов безопасности ОТГ. До этого прошло VI заседание Совета глав мусульманских религиозных управлений государств-членов ОТГ.

Напомним, что в 2025 году председательство в ОТГ перешло от Казахстана к Кыргызстану.

