Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light по базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,43 доллара США, или на 0,62%, составив 69,74 доллара за баррель.

Как сообщил в субботу Trend источник на нефтяном рынке, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 0,43 доллара, или на 0,63%, до 68,24 доллара.

Стоимость сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,4 доллара, или на 0,71%, составив 56,62 доллара за баррель.

Цена одного барреля североморской нефти марки Dated Brent увеличилась на 0,4 доллара, или на 0,59%, до 67,85 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.