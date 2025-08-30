Возобновлено движение поездов по маршруту Баку-Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Спустя 32 года возобновлено движение поездов по маршруту Баку-Агдам.

Как сообщает Trend, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) возобновило движение поездов по маршруту Баку–Агдам спустя 32 года. Первый поезд отправился с Бакинского вокзала сегодня в 07:10.

Отметим, что согласно расписанию, поезд будет отправляться из Баку по субботам в 07:00 и прибывать в Агдам в 11:53. Поезд, отправляющийся из Агдама в 18:20, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 22:55.

По маршруту пассажиры смогут воспользоваться станциями Баку, Баладжары, Уджар, Леки, Евлах, Барда, Кочарли, Тазакенд и Агдам.

Пассажирам будут предложены варианты проезда в классах «стандарт», «стандарт+», «бизнес» и «первый класс». Минимальная стоимость билета из Баку до станций «Барда» и «Кочарли», остановки «Тезакенд» составляет 12 манатов, а до Агдамского железнодорожно-автовокзального комплекса — 12,80 манатов.