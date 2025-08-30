Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался неизменным.

Как сообщает в субботу Trend, средневзвешенный курс 1 доллара за неделю составил 1,7 маната.

Официальный курс маната к доллару 18 августа 1.7 25 августа 1.7 19 августа 1.7 26 августа 1.7 20 августа 1.7 27 августа 1.7 21 августа 1.7 28 августа 1.7 22 августа 1.7 29 августа 1.7 Средний курс за неделю 1.7 Средний курс за неделю 1.7

В течение этой недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0068 маната. Средневзвешенный курс, напротив, вырос на 0,00054 маната и составил 1,9806 маната за 1 евро.

Официальный курс маната к евро 18 августа 1.9904 25 августа 1.9897 19 августа 1.9828 26 августа 1.9774 20 августа 1.9780 27 августа 1.9744 21 августа 1.9797 28 августа 1.9786 22 августа 1.9694 29 августа 1.9829 Средний курс за неделю 1.98006 Средний курс за неделю 1.9806

На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс также подешевел на 0,003 маната и составил 2,1102 маната за 100 рублей.

Официальный курс маната к 100 российским рублям 18 августа 2.1210 25 августа 2.1090 19 августа 2.1134 26 августа 2.1061 20 августа 2.1091 27 августа 2.1116 21 августа 2.1110 28 августа 2.1157 22 августа 2.1115 29 августа 2.1086 Средний курс за неделю 2.1132 Средний курс за неделю 2,1102

На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс также уменьшился на 0,00016 маната и составил 0,0414 маната за 1 лиру.