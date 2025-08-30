Еженедельный обзор валютного рынка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался неизменным.
Как сообщает в субботу Trend, средневзвешенный курс 1 доллара за неделю составил 1,7 маната.
|
Официальный курс маната к доллару
|
18 августа
|
1.7
|
25 августа
|
1.7
|
19 августа
|
1.7
|
26 августа
|
1.7
|
20 августа
|
1.7
|
27 августа
|
1.7
|
21 августа
|
1.7
|
28 августа
|
1.7
|
22 августа
|
1.7
|
29 августа
|
1.7
|
Средний курс за неделю
|
1.7
|
Средний курс за неделю
|
1.7
В течение этой недели официальный курс маната по отношению к евро снизился на 0,0068 маната. Средневзвешенный курс, напротив, вырос на 0,00054 маната и составил 1,9806 маната за 1 евро.
|
Официальный курс маната к евро
|
18 августа
|
1.9904
|
25 августа
|
1.9897
|
19 августа
|
1.9828
|
26 августа
|
1.9774
|
20 августа
|
1.9780
|
27 августа
|
1.9744
|
21 августа
|
1.9797
|
28 августа
|
1.9786
|
22 августа
|
1.9694
|
29 августа
|
1.9829
|
Средний курс за неделю
|
1.98006
|
Средний курс за неделю
|
1.9806
На этой неделе официальный курс маната по отношению к 100 российским рублям снизился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс также подешевел на 0,003 маната и составил 2,1102 маната за 100 рублей.
|
Официальный курс маната к 100 российским рублям
|
18 августа
|
2.1210
|
25 августа
|
2.1090
|
19 августа
|
2.1134
|
26 августа
|
2.1061
|
20 августа
|
2.1091
|
27 августа
|
2.1116
|
21 августа
|
2.1110
|
28 августа
|
2.1157
|
22 августа
|
2.1115
|
29 августа
|
2.1086
|
Средний курс за неделю
|
2.1132
|
Средний курс за неделю
|
2,1102
На этой неделе официальный курс маната по отношению к одной турецкой лире снизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс также уменьшился на 0,00016 маната и составил 0,0414 маната за 1 лиру.
|
Официальный курс маната к турецкой лире
|
18 августа
|
0.0416
|
25 августа
|
0.0415
|
19 августа
|
0.0416
|
26 августа
|
0.0414
|
20 августа
|
0.0416
|
27 августа
|
0.0414
|
21 августа
|
0.0415
|
28 августа
|
0.0414
|
22 августа
|
0.0415
|
29 августа
|
0.0413
|
Средний курс за неделю
|
0.04156
|
Средний курс за неделю
|
0.0414