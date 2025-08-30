Назван объем товарооборота между Азербайджаном и Турцией в январе-июле

БАКУ /Trend/ - В январе–июле этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Турцией составил 3,4 миллиарда долларов США.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, это на 236,4 миллиона долларов США или на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде торговые операции с Турцией составили 13,46% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе–июле текущего года экспорт из Азербайджана в Турцию составил 2 миллиарда долларов. Это на 320,2 миллиона долларов США или на 13,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В то же время импорт из Турции в Азербайджан в январе–июле 2025 года составил 1,3 миллиарда долларов, что на 83,9 миллиона долларов США или на 6,5% меньше в годовом выражении.

Отметим, что в январе–июле 2025 года Азербайджан осуществил внешнеторговые операции на сумму 28,8 миллиарда долларов США. Это на 7,25% больше, чем за тот же период прошлого года. На экспорт пришлось 15,2 миллиарда долларов, а на импорт — 13,6 миллиарда долларов. Таким образом, в годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, тогда как импорт вырос на 26,1%.

В итоге положительное сальдо внешней торговли составило 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.