БАКУ /Trend/ - Азербайджан и США обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору.

Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Trend.

"Прошла встреча с временным поверенным США в Азербайджане Эми Карлон. Мы обсудили вопросы транспорта, развитие Среднего коридора и перспективы перевозок в этом направлении. В то же время мы обменялись мнениями по вопросам телекоммуникаций, кибербезопасности, искусственного интеллекта, наращивания кадрового потенциала и дальнейшего сотрудничества с американскими компаниями", - говорится в публикации.

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