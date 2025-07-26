Назван объем импорта сливочного масла и других жиров в Азербайджан

БАКУ/ Trend/ - В январе–июне 2025 года в Азербайджан было импортировано 13,5 тыс. тонн сливочного масла и других жиров, произведенных из молока, на сумму 94,6 млн долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт данной продукции вырос на 45 тонн (0,3%) в натуральном выражении и на 23,6 млн долларов (33,2%) в стоимостном.

В первой половине 2024 года страна импортировала 13,5 тыс. тонн сливочного масла и молочных жиров на сумму 71 млн долларов.

Доля этой продукции в общем объеме импорта Азербайджана за первые шесть месяцев текущего года составила 0,82%.