В Баку произошел ретро-взрыв 80-90х – феерическое шоу легенд и волна эмоций (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На третий день Dream Fest 2025 в Sea Breeze время словно повернуло вспять - на глазах у тысяч зрителей произошла яркая вспышка музыкального прошлого, заставившая танцевать, петь, а некоторых - вспомнить свою юность и молодость. Super Star Day подарил публике мощную волну танцевальной ностальгии по 80–90-м - золотой эпохе, когда каждая песня становилась гимном поколения, сообщает Trend Life.

На сцене один за другим зажигали легенды - Sandra, Haddaway, In-Grid, Ottawan, Aqua, Kosheen, No Mercy, Kevin McCoy (ex Bad Boys Blue) и Secret Service. Эти имена – как плейлист мечты, как ожившие кассеты и винилы, ставшие живой реальностью под бакинским небом.

Световое шоу, живой вокал, синтезаторы, басы, и тысячи людей, танцующих под открытым небом - это был взрыв эмоций, не просто концерт, а настоящее возвращение в эпоху, где каждая нота - как теплое воспоминание. Dream Fest снова доказал: легенды не стареют — они становятся вечными.

Одним из самых трогательных моментов вечера стало исполнение In-Grid азербайджанской народной песни «Sarı gəlin». В голосе звучала особая нежность, с уважением к культуре и народу, а дуэт с певцом Вагифом Нагиевым стал неожиданным подарком для зрителей - соединением итальянской страсти и азербайджанской души.

Своим выступлением, как всегда, порадовал Эмин Агаларов (EMIN) - не только организатор фестиваля, но и артист, чьи песни публика встречает особенно тепло - энергетика, харизма, драйв, и, конечно, любимые хиты.

Третий вечер фестиваля стал настоящим мостом между прошлым и настоящим. Он не просто вернул в те времена, когда хиты были живыми, а музыка - вечной, он дал почувствовать, что всё лучшее продолжается здесь и сейчас.

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