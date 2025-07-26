Финальный аккорд Dream Fest 2025 в Баку – звезды современной молодежи на бирюзовой дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Феерическое завершение международного музыкального фестиваля Dream Fest 2025 обещает стать ярчайшей кульминацией четырехдневного музыкального марафона. На побережье Каспийского моря, в роскошной локации Sea Breeze, гостей ждет незабываемый вечер – настоящий парад суперхитов, зажигательных ритмов и ярких эмоций, сообщает Trend Life.

Как и положено традиции фестиваля, перед началом концерта артисты и приглашённые гости эффектно прошлись по бирюзовой дорожке, символу Dream Fest – стильно, ярко и с блеском, сообщает Trend Life. Это стало модным прологом к незабываемому шоу, которое развернется на главной сцене праздника.

Сцену Super Hit Day сегодня украсят громкие имена, которые собирают стадионы по всему миру. Впервые в таком составе на одной площадке выступят:

– легендарный Tyga, король хип-хопа с хитами, покорившими топ-чарты,

– харизматичный Jah Khalib, чьи песни давно стали саундтреком целого поколения,

– турецкий рэп-гигант Ceza, мастер слова и ритма,

– восходящая звезда Alizade, уже покорившая миллионы сердец,

– а также загадочная и притягательная Sevanna, чье выступление обещает быть настоящим откровением.

Особенное место в этот вечер займет Эмин Агаларов (EMİN) – не только организатор фестиваля, но и один из самых любимых артистов публики. Его выход на сцену станет настоящим подарком для всех поклонников.

Заключительный вечер Dream Fest 2025 – это не просто концерт. Это – манифест музыки, стиля, энергии и любви к искусству. Зрителей ждет нечто большее, чем шоу: это финальный залп эмоций, праздник, который хочется пережить снова.

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