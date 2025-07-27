Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в четвертьфинал

БАКУ/ Trend/ - Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 успешно выступает на этапе Мировой серии, проходящем в Сумгайыте.

Как сообщает Trend, в заключительном матче группового этапа наша команда одержала уверенную победу над сборной Словакии со счетом 21:8. До этого они взяли верх над их соседками - чешскими баскетболистками (20:12).

Таким образом, азербайджанские спортсменки заняли первое место в группе и вышли в четвертьфинал.

Соперником сборной Азербайджана в 1/4 финала станет команда Китая. Встреча состоится 27 июля в 16:00.