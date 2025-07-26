Доля государственного сектора в импорте увеличилась вдвое

БАКУ/ Trend/ - За январь–июнь 2025 года объем импорта продукции в Азербайджан составил 11,5 млрд долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Доля государственного сектора в импорте достигла 4,1 млрд долларов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (рост на 2,1 млрд долларов). В первой половине 2024 года импорт составлял 8,9 млрд долларов, из которых государственный сектор обеспечивал 2 млрд долларов.

Таким образом, импортные операции государственного сектора в отчетном периоде составили 35,88% от общего объема импорта.

Общий объем внешнеторговых операций Азербайджана за первые шесть месяцев 2025 года достиг 24,4 млрд долларов, что на 2,63 млрд долларов (12,1%) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре внешнеторгового оборота экспорт составил 12,878 млрд долларов, что на 0,2% меньше по сравнению с прошлым годом, тогда как импорт увеличился на 29,9% — до 11,522 млрд долларов.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 млрд долларов, что в три раза меньше показателя за прошлый год — снижение на 2,677 млрд долларов.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,356 млрд. долларов США, что на 2,677 млрд. долларов США или в 3 раза меньше годового показателя.