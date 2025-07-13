В Азербайджане сегодня проходят приемные экзамены в вузы по I и IV группам специальностей

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проводит приемные экзамены в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ, cегодня также будут сдавать экзамен по географии те, кто выбрал обе подгруппы DT и TC в группе III.

Экзамены проводятся в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахе, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Ленкорани, Масаллы и Хачмазе.

Экзамен начнется в 10:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена в 10:45. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Экзаменуемые должны иметь при себе следующие документы:

- "Лист пропуска на экзамен";