На Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся парад карабахских скакунов (ВИДЕО)

Политика Материалы 16 сентября 2025 15:23 (UTC +04:00)
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Сегодня на исторической Джыдыр-дюзю в Шуше состоялся показательный парад карабахских скакунов.

Как сообщает Trend, об этом говорится в публикации помощника Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева в социальной сети "X".

"Это стало олицетворением крепкой дружбы между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Карабахский скакун, символ наследия и братства, вновь объединил культуры на этой священной земле", - говорится в публикации.

