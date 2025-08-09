Путь, который открывает будущее

БАКУ/Trend/- Есть дороги, что строят инженеры, и есть дороги, что прокладывают сердца народов. Зангезурский коридор — это не просто линия на карте. Это шов, которым судьба сшивает два берега истории. Долгие годы этот шов был раной, но сегодня в него заложен мост — прочный, как слово, произнесённое перед всем миром.

Согласие Армении и Азербайджана прекратить вражду — это не только договор о тишине. Это обет не позволить прошлому диктовать будущее. Это признание того, что память о боли не должна становиться поводом для новой боли.

Американская рука, поставившая подпись, здесь выступает не как владелец, а как хранитель ключа от двери, за которой лежит путь в Нахчыван. И путь этот открыт при полном уважении границ, потому что граница — это не стена, а линия взаимного признания.

Отмена поправки 907 — это не только изменение закона, но и разморозка доверия.

Президент Ильхам Алиев сказал: “Это историческое достижение”. Историческим оно становится не потому, что его зафиксировали в документах, а потому, что его подпишут в сердцах. Никол Пашинян сказал: “Прошлое остаётся в прошлом”. Эти слова — как мост, который опирается на два берега и держится, пока оба берега хотят его держать.

Сегодня Кавказ получил шанс, каким он не обладал десятилетиями: шанс быть перекрёстком не сражений, а караванов; шанс, чтобы слово “коридор” значило не линию фронта, а линию жизни. И если этот шанс будет упущен, то не из-за политики, а из-за того, что люди забудут, что мир — это тоже оружие, но оно направлено не на врага, а на хаос.

Давид Селиверстов

Председатель Общества защиты прав человека и благотворительности “Маген Давид Азербайджан" Председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник