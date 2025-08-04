Официальный Баку ответил на заявления представителя МИД Ирана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Заявления пресс-секретаря министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Исмаила Багаи о якобы плохом обращении с заключенными иранского происхождения в Азербайджане не имеют под собой никаких оснований.

Как сообщает Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания представителя иранского внешнеполитического ведомства в отношении граждан Ирана, находящихся под арестом в Азербайджане.

По его словам, в соответствии с положениями Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года иранской стороне официально передана информация обо всех гражданах Исламской Республики Иран, задержанных и арестованных в Азербайджане.

"Права, законные интересы и личная безопасность осужденных и арестованных граждан Исламской Республики Иран, содержащихся в пенитенциарных учреждениях министерства юстиции Азербайджанской Республики, обеспечиваются, в том числе это необходимые материально-бытовые условия.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, осужденные и арестованные лица имеют право на телефонные разговоры, получение посылок, встречи с членами семьи и телефонные звонки. В некоторых пенитенциарных учреждениях предоставлена возможность проведения видеовстреч заключенных-граждан Ирана с их родственниками. Иностранные граждане, содержащиеся под стражей, в том числе граждане Исламской Республики Иран, регулярно проходят медицинские осмотры в санитарных отделениях. Кроме того, медикаменты, привезенные сотрудниками посольства Исламской Республики Иран в Азербайджане для своих граждан, были приняты медицинским персоналом в соответствии с нормативными актами и переданы заключенным.

Только в 2025 году были созданы условия для проведения консульских встреч 37 граждан Ирана, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях. Последняя такая встреча состоялась 31 июля с двумя иранскими гражданами", – добавил представитель МИД.

Кроме того, согласно указу Президента Азербайджанской Республики от 26 мая 2025 года "Об амнистии ряда осужденных лиц", были помилованы 5 граждан Исламской Республики Ирана, отметил он.

"Несмотря на эти шаги, информация о большинстве граждан Азербайджана, задержанных и арестованных в Исламской Республике Иран, не предоставляется дипломатическим представительствам Азербайджана в Иране. Нашим гражданам, как правило, не разрешается встречаться с дипломатами Азербайджанской Республики или членами семьи, а также связываться по телефону, подавать прошение об отбытии части наказания в Азербайджане в соответствии с положениями Соглашения о передаче осужденных лиц для отбывания наказания, подписанного 21 февраля 1998 года в Баку между правительством Азербайджанской Республики и правительством Исламской Республики Иран. Также, несмотря на официальные запросы, азербайджанская сторона не получает информации о судебных заседаниях и принятых решениях по делам граждан Азербайджанской Республики, находящихся в Иране.

Наша страна всегда выступала за обсуждение подобных вопросов в двустороннем формате, по дипломатическим каналам, без их политизации. В том числе, такие вопросы обсуждались в ходе очередных консульских консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран 15 апреля 2025 года в Тегеране", - сказал А.Гаджизаде.

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