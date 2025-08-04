Назван объем экспорта картофеля из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано картофеля на сумму 27,5 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, объем экспорта картофеля увеличился на 7 миллионов долларов США или на 34,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в первом полугодии прошлого года из Азербайджана было экспортировано картофеля на сумму 20,5 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе–июне текущего года объем экспорта в ненефтяном секторе вырос на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,8 миллиарда долларов США.