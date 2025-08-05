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В Азербайджане прошел отбор кинопроектов с господдержкой, начинается этап питчинга

Культура Материалы 5 августа 2025 16:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане прошел отбор кинопроектов с господдержкой, начинается этап питчинга

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Завершился очередной этап конкурса "Кинопроекты, реализуемые при государственной поддержке в 2025 году", организованного министерством культуры Азербайджана и Агентством кино Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

На конкурс было представлено 88 проектов 41 отечественной кинокомпании и продюсерского центра. Приём заявок продолжался до 12 июня 2025 года.

Все представленные проекты были рассмотрены и оценены комиссией по отбору в соответствии с критериями, предусмотренными регламентом конкурса. По итогам оценки к следующему этапу – питчингу – допущены указанные в таблице ниже проекты.

Дополнительная информация о датах проведения этапа питчинга будет представлена участникам в официальном порядке.

В соответствии с регламентом конкурса:

  • для полнометражных художественных фильмов необходимо представить сториборд и тизер,
  • для остальных категорий проектов — только сториборд.

Указанные материалы должны быть направлены в Киноагентство Азербайджанской Республики по официальному электронному адресу не позднее чем за три рабочих дня до начала этапа питчинга.

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