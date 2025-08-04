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Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)

Политика Материалы 4 августа 2025 19:22 (UTC +04:00)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 4-го августа спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Туркменистан встретилась со спикером Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Дуньягозель Гулманова поприветствовала спикера Милли Меджлиса и поблагодарила её за участие в Межпарламентском форуме, проведённом в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. По ее словам, обсуждённые на Конференции вопросы обладают значительной важностью и служат интересам наших народов.

Высоко оценив сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и Туркменистана, Дуньягозель Гулманова выразила удовлетворение текущим состоянием взаимоотношений между нашими странами.

Выразившая признательность за сердечный приём спикер Милли Меджлиса коснулась важности Конференции для развития сотрудничества между парламентами государств-участников. Сахиба Гафарова поблагодарила туркменскую сторону за организацию Конференции на высоком уровне.

Говоря о развитии связей между нашими дружественными и братскими государствами, Сахиба Гафарова отметила большую роль, которую играют в росте взаимоотношений встречные визиты высокого уровня. Она упомянула визит в нашу страну в прошлом месяце делегации во главе со спикером Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, коснувшись затем значения встречи высокого гостя с Президентом Ильхамом Алиевым и проведённых на этой встрече обсуждений. Спикер сказала, что подписанные между нашими странами документы сформировали правовую базу взаимоотношений. Особым весом среди этих документов в контексте дальнейшего развития всестороннего сотрудничества наших стран обладает «Заявление о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Туркменистаном».

Подчеркнув значение парламентов обеих стран для развития азербайджано-туркменских отношений, Сахиба Гафарова с похвалой отозвалась о деятельности в этой сфере рабочих групп по межпарламентским связям.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие интерес для сторон.

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Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)
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