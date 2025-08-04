Сахиба Гафарова провела обмен мнениями со спикером Меджлиса Туркменистана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4-го августа спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Туркменистан встретилась со спикером Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Дуньягозель Гулманова поприветствовала спикера Милли Меджлиса и поблагодарила её за участие в Межпарламентском форуме, проведённом в рамках Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. По ее словам, обсуждённые на Конференции вопросы обладают значительной важностью и служат интересам наших народов.

Высоко оценив сотрудничество между законодательными органами Азербайджана и Туркменистана, Дуньягозель Гулманова выразила удовлетворение текущим состоянием взаимоотношений между нашими странами.

Выразившая признательность за сердечный приём спикер Милли Меджлиса коснулась важности Конференции для развития сотрудничества между парламентами государств-участников. Сахиба Гафарова поблагодарила туркменскую сторону за организацию Конференции на высоком уровне.

Говоря о развитии связей между нашими дружественными и братскими государствами, Сахиба Гафарова отметила большую роль, которую играют в росте взаимоотношений встречные визиты высокого уровня. Она упомянула визит в нашу страну в прошлом месяце делегации во главе со спикером Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, коснувшись затем значения встречи высокого гостя с Президентом Ильхамом Алиевым и проведённых на этой встрече обсуждений. Спикер сказала, что подписанные между нашими странами документы сформировали правовую базу взаимоотношений. Особым весом среди этих документов в контексте дальнейшего развития всестороннего сотрудничества наших стран обладает «Заявление о стратегическом партнёрстве между Азербайджаном и Туркменистаном».

Подчеркнув значение парламентов обеих стран для развития азербайджано-туркменских отношений, Сахиба Гафарова с похвалой отозвалась о деятельности в этой сфере рабочих групп по межпарламентским связям.

Во время беседы также состоялся обмен мнениями на иные темы, представляющие интерес для сторон.

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