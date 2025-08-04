20-тысячный поезд отправился из Китая в Европу по Среднему коридору

БАКУ/Trend/ - С момента запуска первого состава в 2013 году по Среднему коридору железнодорожного маршрута Китай – Европа было перевезено более 20 000 поездов, сообщает в понедельник Trend.

20-тысячный поезд отправился из железнодорожного порта Эренхот в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай). Состав перевозит 55 контейнеров.

Путь от 10 000 до 20 000 поездов Средний коридор преодолел всего за три года: рубеж в 10 000 был достигнут в 2022 году. В настоящее время экспресс оперирует 73 маршрутами, соединяющими более 70 логистических узлов в более чем 10 странах, включая Германию и Польшу, и охватывает свыше 60 городов в 24 провинциях Китая.

«Средний коридор больше не просто идея. Он шаг за шагом становится реальностью», — заявил генеральный директор турецкой логистической компании Pasifik Eurasia Фатих Эрдоган, комментируя запуск двух грузовых поездов из Китая в Турцию по Среднему коридору в конце июля.

По его словам, в сравнении с традиционными морскими маршрутами, Средний коридор предлагает не только более короткий путь, но и более высокую управляемость. «Эти поезда везут не только контейнеры, но и видение, доверие, стратегию и общее будущее», — отметил он.

Отметим, что Средний коридор - это транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу, проходящий через ряд стран региона. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и проходит через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, затем через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, прежде чем достичь Европы. Средний коридор предлагает сухопутный путь, соединяющий восточные регионы Азии, включая Китай, с Европой, минуя более протяженные морские маршруты.