Газовые запасы Азербайджана увеличились почти в четыре раза с 2010 года — Eni

БАКУ/Trend/ - Согласно 24-му изданию World Energy Review, опубликованному итальянской энергетической компанией Eni, запасы природного газа в Азербайджане за последние полтора десятилетия значительно выросли, увеличившись с 515 миллиардов кубометров в 2010 году до 1,917 триллиона кубометров по состоянию на 31 декабря 2024 года, передает Trend.

Таким образом, с 2010 года рост составил более 272%, что фактически означает почти четырехкратное увеличение газовой ресурсной базы страны. Наиболее резкий скачок был зафиксирован в период с 2015 по 2019 год, когда запасы выросли с 665 до 1,917 триллиона кубометров — на 188,3%.

С 2019 года объем запасов природного газа Азербайджана остается стабильным на уровне 1,917 триллиона кубометров.

Динамика запасов природного газа Азербайджана (млрд куб. м):

Год Запасы (млрд куб. м) Изменение по сравнению с предыдущим периодом Изменение (%) 2010 515 — — 2015 665 +150 +29,1% 2019 1 917 +1 252 +188,3% 2020 1 917 0 0% 2021 1 917 0 0% 2022 1 917 0 0% 2023 1 917 0 0% 2024 1 917 0 0%

Отметим, что в январе-июне 2025 года в Азербайджане было произведено в общей сложности 25,2 миллиарда кубометров природного газа.

Из этого объёма 6,6 миллиарда кубометров пришлось на месторождение "Азери-Чираг-Гюнешли" (ACG), 13,8 миллиарда кубометров — на "Шах Дениз", 0,8 миллиарда кубометров — на месторождение "Абшерон", и почти 4 миллиарда кубометров — на добычу Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).