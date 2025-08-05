В Туркменистане проходят Национальные дни Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющих выхода к морю, которая проходит 5-8 августа 2025 года в Национальной туристической зоне Аваза в Туркменистане, организованы Национальные дни Азербайджана.

В ходе мероприятия международную аудиторию ознакомят с богатой культурой, историческим наследием и художественными традициями Азербайджана, сообщает Trend.

В конференц-зале будет открыт для посетителей азербайджанский павильон. Здесь будут представлены книги, брошюры, сувениры, ковры, кялагаи и образцы прикладного искусства по истории и культурному наследию нашей страны. Посетители также смогут ознакомиться с изделиями ручной работы, которые отражают древние традиции декоративно-прикладного искусства Азербайджана.

На развернутой под открытым небом художественной выставке под названием "Жемчужины национального наследия Азербайджана" будут представлены ковры, интарсия, шебеке, украшения, вышивка текельдуз и кялагаи из фонда Национального музея ковра Азербайджана. Также пройдут мастер-классы по ковроткачеству, искусству шебеке, изготовлению ювелирных изделий и кялагаи.

В кулинарном разделе выставочной зоны будут представлены традиционные блюда и сладости нашей национальной кухни, продемонстрированы кулинарные традиции нашей страны.

5 августа в рамках церемонии открытия конференции пройдет гала-концерт. 6 августа состоится грандиозная концертная программа по случаю Национальных дней Азербайджана, а 8 августа - заключительный гала-концерт с участием мастеров искусств Азербайджана.

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