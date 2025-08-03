На складе химического завода в Иране вспыхнул пожар

БАКУ /Trend/ - Вчера вечером на складе химического завода в районе Азершехр провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана вспыхнул пожар.

Как передает Trend, об этом сказал директор департамента пожарной охраны и безопасности исполнительной власти Азершехра Рахим Хазрати.

По его словам, инцидент произошел на складе, где хранятся легковоспламеняющиеся вещества.

Хазрати сказал, что пожар возник из-за несоблюдения правил хранения легковоспламеняющихся веществ на складе и технических неисправностей.

Представитель района заявил, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Хазрати сообщил, что ведётся расследование для установления точной причины пожара и оценки масштаба ущерба. Пожар был потушен.