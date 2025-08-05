Азербайджан и США обсудили развитие экономического сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и США.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем аккаунте в "X", передает Trend.

"Азербайджан и США имеют большие перспективы для развития сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах. На встрече с временным поверенным посольства США в Азербайджане Эми Карлон мы рассмотрели возможность реализации этого потенциала совместными инициативами, подчеркнули важность проектов, реализуемых в рамках взаимных интересов, для развития региона", - отмечается в публикации.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки в январе-июне этого года составил 593,7 миллиона долларов США.

Это на 157,2 миллиона долларов США или на 36 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде объем торгового оборота с США составил 2,43 процента от общего торгового оборота Азербайджана, благодаря чему США заняли седьмое место среди стран с наибольшим объемом торговых операций с Азербайджаном.

В январе-июне текущего года был зафиксирован объем экспорта продукции из Азербайджана в Соединенные Штаты Америки на сумму 38,1 миллиона долларов. Это на 126,4 миллиона долларов США или в 4,3 раза меньше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время в январе-июне 2025 года из США в Азербайджан были выполнены импортные операции на сумму 555,6 миллиона долларов США, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. По этому показателю США заняли 4-е место среди стран-импортеров продукции из Азербайджана.

Кроме того, в январе-июне 2025 года из Азербайджана в США было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 37,7 миллиона долларов США, что на 126,4 миллиона долларов США или в 4,3 раза меньше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

За отчетный период объем экспорта ненефтяных продуктов в США составил 2,15 процента от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, указанная страна заняла 8-е место среди крупнейших импортеров ненефтяных продуктов из Азербайджана.

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