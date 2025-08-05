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Госсек США и глава МИД Франции обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 5 августа 2025 10:24 (UTC +04:00)
Госсек США и глава МИД Франции обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ/Trend/ - Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, передает Trend со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

Кроме того, стороны вновь подтвердили свою приверженность недопущению разработки или приобретения Ираном ядерного оружия.

Они также обсудили гуманитарную ситуацию в Газе и усилия по достижению прекращения огня, завершение войны между Россией и Украиной, а также продолжающийся конфликт в Судане.

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