Отмечен рост ВВП сельскохозяйственного сектора Ирана за год

БАКУ/ Trend/ - Валовой внутренний продукт (ВВП) сельскохозяйственного сектора Ирана за последний иранский год (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года) вырос на 33,7% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Trend Центральным банком Ирана (ЦБИ).

Согласно данным, объем ВВП аграрного сектора составил 23,2 квадриллиона риалов (примерно 40,2 миллиарда долларов США по текущим ценам), тогда как годом ранее этот показатель находился на уровне 17,4 квадриллиона риалов (около 30 миллиардов долларов США).

Доля сельского хозяйства в общем ВВП Ирана составила 11,2%.

В целом ВВП страны, включая нефтяной сектор, за указанный период достиг 208 квадриллионов риалов (около 357 миллиардов долларов), увеличившись на 32,4% по сравнению с предыдущим годом.

Центральный банк Ирана также публикует данные как в текущих ценах, так и в пересчёте на базовый год (21 марта 2015 года — 20 марта 2016 года), однако приведённые цифры относятся к текущим ценам.