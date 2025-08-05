«Серебристый фургон» Эльчина остановился…Конечная остановка - вечность (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - ... Мы дружили с ним всю жизнь. С тех пор как я, девчонкой, пришла работать в Союз писателей Азербайджана помощницей Имрана Касумова. А он, тоже совсем еще молодой, был уже популярным писателем и одним из руководителей СП.

Он горячо поддерживал мое желание стать профессиональным литератором, читал мои первые публикации в "Литературном Азербайджане", хвалил художественные переводы. А когда я решила издать свои переводы прозы молодых писателей в одном сборнике, Эльчин написал к нему предисловие. Он всегда очень поддерживал молодую поросль, пришедшую в азербайджанскую литературу десятилетием позже него самого: писал ободряющие рецензии, предисловия, отправлял самых талантливых ребят на учебу в Литературный институт имени Горького...

Позднее, возглавляя общество "Ветен", Эльчин не раз "поставлял" мне интересные сюжеты о причудливых перипетиях судьбы того иного представителя нашего землячества за рубежом. Некоторые впоследствии публиковались в знаменитой "Литературке", собкором которой я являлась в 90-е годы прошлого века.

Он был одним из первых читателей моего многотомного романа-исследования "Гейдар Алиев. Личность и Эпоха", а по завершении этой большой работы - самым рьяным сторонником присуждения роману Государственной премии. В свою очередь, я, уже в более позднем возрасте, стала открывать для себя удивительный мир прозы и драматургии Эльчина, и каждый раз, по прочтении, откликалась на то или иное произведение литературно-критической статьей. Впоследствии они составили целый сборник под названием "Сверхзадача Эльчина".

Горжусь, что, работая послом Азербайджана в Украине, уже в годы войны, смогла организовать перевод и издание последней книги Эльчина - романа "Голова" - на украинский язык. И это произведение вызвало весьма пристальный интерес у украинских читателей.

...В последнее время Эльчин болел, чувствовал себя весьма неважно, но мы все равно часто и подолгу общались с ним по телефону. А когда я отправила ему черновик нашей беседы о годах знакомства и работы Эльчина с общенациональным лидером, он отложил все свои дела, пересилил нездоровье и два-три дня правил и дополнял рукопись. А после публикации интервью в "525-й газете" позвонил мне и долго благодарил за эту нашу совместную работу. К сожалению, она оказалась последней...

И сегодня я хочу предложить вниманию читателей свое эссе, посвященное богатейшему творчеству одного из самых заметных и талантливых представителей азербайджанской литературы второй половины ХХ - первой четверти XXI века.

... Эльчин ворвался в азербайджанскую литературу в одночасье, ярко заявив о себе на рубеже 60-х и 70-х годов ХХ столетия так называемыми "апшеронскими рассказами". В это время в современной прозе Азербайджана уже появились такие знаковые имена, как Анар, братья Максуд и Рустам Ибрагимбековы, Акрам Айлисли. Все вместе они составят замечательную плеяду азербайджанских "шестидесятников", на многие десятилетия вперед определивших вектор и параметры развития азербайджанской литературы. Эльчин был самым молодым из этой плеяды. Он родился в 1943 году в Баку в семье знаменитого Ильяса Эфендиева - основоположника современной азербайджанской драматургии, народного писателя республики. Дилемма "что делать?" перед ним не стояла - с раннего детства у него была одна страсть: Литература. Эта страсть привела его на филфак Азербайджанского государственного университета, а затем в аспирантуру Института языка и литературы имени Низами Академии наук. В 1968 году в жизни Эльчина случились сразу два знаменательных события: во-первых, его приняли в члены Союза писателей СССР, а во-вторых, он закончил аспирантуру, получив ученую степень кандидата филологических наук. Эти две ипостаси - ученого-литературоведа, автора ценных научных монографий и художественно-эстетических исследований и в то же время блестящего прозаика, драматурга, эссеиста - будут органично сочетаться в его творческой судьбе, взаимно дополняя друг друга.

В 1975 году в московском издательстве "Молодая гвардия" вышел в свет сборник рассказов Эльчина под названием "Первая любовь Балададаша" с послесловием Льва Аннинского, в 1978 году журнал "Юность" опубликовал повесть "Серебристый фургон", вскоре в Москве вышла вторая книга Эльчина с одноименным названием, вызвавшая бурю откликов и даже полемику российских критиков в "Литературной газете". К молодому прозаику пришла подлинная известность. Его называли "импрессионистом", "истым романтиком", его светлые, лиричные рассказы сравнивали с акварелями знаменитого художника Саттара Бахлулзаде. Лев Аннинский посвятил прозе молодого Эльчина несколько глубоких статей, пытаясь сквозь постижение его литературных героев и характеров нащупать специфику молодой азербайджанской прозы, ту "изюминку", благодаря которой она отличалась от прозы и грузинских, и литовских, и российских "шестидесятников".

"Эльчин любит чудеса, - писал в одной из своих статей Л.Аннинский, - он легкий и добрый сказочник, он грустный волшебник, он импрессионист, предпочитающий мерцающие, золотистые, серебристые краски... Есть своя прелесть, своя подкупающая сила в его прозе. Есть в ней возвышение, воспарение, очищение от повседневного. И есть поэзия - поэзия многолюдных кварталов, где в послевоенные годы колобродили голодные, едва выжившие, осиротевшие бакинские ребята - те самые, которые теперь выросли..."

В 1977 году рассказ "Талвар" ("Навес"), опубликованный в журнале "Смена", получил премию как "самый лучший рассказ 1977 года", а сборник повестей и рассказов "Смоковница", изданный фантастическим по нынешним временам тиражом в 235 тысяч экземпляров, был удостоен одной из самых престижных в Советском Союзе премий - премии Ленинского комсомола.

На 80-е годы ХХ века приходится расцвет дарования Эльчина-прозаика, он создает крупные романные полотна "Махмуд и Мариам" (1983), "Белый верблюд" (1985), "Смертельный приговор" (1989), которые переводятся на многие иностранные языки и впоследствии экранизируются. Проблема нелегкого нравственного выбора, подлинной человеческой свободы, вечные вопросы добра и зла, любви, смерти и бессмертия - в центре внимания Эльчина, который в своих романах поднимается до масштабов эпического повествования.

Конец 80-х - начало 90-х годов - тяжелый период в творческой биографии и духовных поисках Эльчина. Начало карабахского конфликта, наплыв беженцев из Армении, трагедия "черного января", распад большой страны, смена общественно-политических формаций и наступившая на постсоветском пространстве смута - все это тяжким грузом давило на писателя, который, по его собственному признанию, не мог заставить себя взяться за перо. Все вокруг казалось зыбким, пустым и бессмысленным. Спасло, как это часто бывало, книги, литература. Впрочем, послушаем самого Эльчина:

"В минуты особенно мрачной тоски потянуло к книжной полке, причем к тем вещам, которые читал в молодости, в отрочестве. Перечитал "Робинзона Крузо". Потом открыл томик Мольера. Казалось бы, где Мольер с его комедиями, а где - я... Гнетущая атмосфера изнасилованного города, чрезвычайное положение, конфронтация в обществе. Но вдруг, неожиданно для себя самого, сажусь за машинку и начинаю переводить одну из мольеровских пьес. В тот момент меня абсолютно не интересовало, есть ли она уже на азербайджанском, для чего я вообще это делаю. Так, "одним махом", перевел "Плутни Скапена" и "Жоржа Дандена". Потом обратился к литературе о Мольере, перечел все, что было у меня дома и что можно было достать в библиотеках, - начиная от пьесы Булгакова и кончая статьями, посвященными азербайджано-французским литературным связям. Все это впоследствии "вылилось" в большой очерк о писателе, а затем - в книгу "Комедии Мольера" с моими переводами и большим предисловием к ним.

Одним словом, контраст между тем, чем я тогда занимался, и тем, что происходило вокруг, был поразителен и до сих пор для меня необъясним. После этого внутри словно что-то повернулось. Я даже писать стал как-то по-другому. Отложил в сторону свой роман о шахе Исмаиле-втором, монографию об ашугской поэзии и занялся абстрактно-сюрреалистическими экспериментами. Все эти вещицы я назвал "Рассказами в диалогах"... Постепенно жизнь вошла в свою колею. Я снова засел за машинку и (опять неожиданно) впервые в жизни написал комедию. Сейчас эта пьеса называется "Ах, Париж, Париж!". Быть может, переводы и комедия и были той отдушиной, которая помогла пережить все это".